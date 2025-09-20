Montagney-Servigney

Spectacle Tranche de Lip

Forge de Montagney Montagney-Servigney Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-12 23:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Tranches de LIP !

TRANCHES DE LIP ! On y joue de la musique, on y chante et on s’instruit ! Quel héritage gardons-nous aujourd’hui du mouvement LIP né en 1973 ?

Une création mêlant images et chansons autour de François Béranger, dont le parcours artistique accompagne et reflète l’histoire de LIP.

Avec Etienne FRICK, Pascal FRICK, Basile FRICK et Hervé PERRIN. .

Forge de Montagney Montagney-Servigney 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 99 52

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English : Spectacle Tranche de Lip

L’événement Spectacle Tranche de Lip Montagney-Servigney a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES