Spectacle Tranche de Lip Montagney-Servigney
Spectacle Tranche de Lip Montagney-Servigney dimanche 12 juillet 2026.
Montagney-Servigney
Spectacle Tranche de Lip
Forge de Montagney Montagney-Servigney Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-12 23:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Tranches de LIP !
TRANCHES DE LIP ! On y joue de la musique, on y chante et on s’instruit ! Quel héritage gardons-nous aujourd’hui du mouvement LIP né en 1973 ?
Une création mêlant images et chansons autour de François Béranger, dont le parcours artistique accompagne et reflète l’histoire de LIP.
Avec Etienne FRICK, Pascal FRICK, Basile FRICK et Hervé PERRIN. .
Forge de Montagney Montagney-Servigney 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 99 52
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English : Spectacle Tranche de Lip
L’événement Spectacle Tranche de Lip Montagney-Servigney a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES
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