Spectacle Tribute Les Légendes du Rock Rue Jacques Prévert Plédran

Informations pratiques

Plédran

Spectacle Tribute Les Légendes du Rock

Rue Jacques Prévert Horizon Plédran Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-28 20:30:00

fin : 2027-05-28 22:00:00

Date(s) :

2027-05-28

Concert assis / debout buvette et restauration sur place

Ce spectacle vous fait voyager à travers l’Histoire du rock et de la pop de ces 50 dernières années. Redécouvrez les rythmes rebelles des 50’s, la légèreté des mélodies des 60’s, le Flower Power, les riffs de guitare des 70’s et la puissance du son des 80’s à nos jours.

Par leur brillante interprétation musicale et par l’authenticité des tenues, de la gestuelle et des accessoires de scène, notre tribute incarne les artistes légendaires qui ont marqué de leur empreinte l’Histoire du Rock Elvis Presley, les Beatles, les Rolling Stones, Led Zeppelin, Queen, AC/DC, U2, Lenny Kravitz…. .

Rue Jacques Prévert Horizon Plédran 22960 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 30 30

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English :

L’événement Spectacle Tribute Les Légendes du Rock Plédran a été mis à jour le 2026-07-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme