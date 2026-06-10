Pipriac

Spectacle TRIO VENUX art équestre, chant lyrique, gospel et jazz

Jardin Public rue du square de Pipriac Pipriac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Cet été, la compagnie Équine Situ invite les habitants de Pipriac à découvrir TRIO VÉNUX, un spectacle poétique mêlant art équestre, chant lyrique, gospel et jazz, le 10 juillet à 18h au square (jardin public) de Pipriac

(Tout public ; entrée à prix libre et conscient) .

Jardin Public rue du square de Pipriac Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Spectacle TRIO VENUX art équestre, chant lyrique, gospel et jazz Pipriac a été mis à jour le 2026-06-10 par OT PAYS DE REDON