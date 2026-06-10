Spectacle TRIO VENUX art équestre, chant lyrique, gospel et jazz Pipriac
Spectacle TRIO VENUX art équestre, chant lyrique, gospel et jazz Pipriac vendredi 10 juillet 2026.
Pipriac
Spectacle TRIO VENUX art équestre, chant lyrique, gospel et jazz
Jardin Public rue du square de Pipriac Pipriac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Cet été, la compagnie Équine Situ invite les habitants de Pipriac à découvrir TRIO VÉNUX, un spectacle poétique mêlant art équestre, chant lyrique, gospel et jazz, le 10 juillet à 18h au square (jardin public) de Pipriac
(Tout public ; entrée à prix libre et conscient) .
Jardin Public rue du square de Pipriac Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne
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L’événement Spectacle TRIO VENUX art équestre, chant lyrique, gospel et jazz Pipriac a été mis à jour le 2026-06-10 par OT PAYS DE REDON