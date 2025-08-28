Spectacle Typhus Bronx Trop Près du Mur Bleu Pluriel Trégueux

Spectacle Typhus Bronx Trop Près du Mur Bleu Pluriel Trégueux mercredi 18 mars 2026.

Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-18 20:30:00

fin : 2026-03-18 22:10:00

2026-03-18

Après avoir joué La petite histoire qui va te faire flipper tellement qu’elle fait peur en 2024 à Bleu pluriel, Typhus Bronx sera de retour pour cette nouvelle édition des Arts décalés et de Rire en Botté .

Mais dans ce jeu de poupées russes, qui contrôle qui? Qui élève qui ? Le spectacle propose de sonder le lien qui unit l’acteur à son personnage. Il y a d’un côté le créateur cérébral et de l’autre sa créature organique. L’homme social face au clown sans filtre. Il y sera question d’éducation, de transmission, de garde-fous, de libre-arbitre, d’autocensure et d’oppression sociale. Mais avant tout de liberté, à bâtir ou à préserver.

A partir de 12 ans. .

Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux 22950 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 71 31 20

