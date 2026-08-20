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Spectacle Ulysses Maison des Quartiers Côte des Roses Thionville

jeudi 18 février 2027 · Maison des Quartiers Côte des Roses · Thionville

Spectacle Ulysses Maison des Quartiers Côte des Roses Thionville

Informations pratiques

Début
jeudi 18 février 2027
Fin
jeudi 18 février 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Maison des Quartiers Côte des Roses
Adresse
58 allée Bel Air
Ville
57100 Thionville
Département
Moselle
Tarif
18 Tarif de base plein tarif

Thionville

Spectacle Ulysses

Maison des Quartiers Côte des Roses 58 allée Bel Air Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-02-18 20:00:00
fin : 2027-02-18 21:00:00

Date(s) :
2027-02-18

Difficile de résister aux injonctions pour être simplement soi. Après Pénélopes, consacré à la voix des femmes, c’est aux hommes que s’intéressent cette fois-ci Céleste Germe et Maëlys Ricordeau. Des identités émergent, singulières, multiples et touchantes. Comment s’affranchissent-ils des clichés liés à leur sexe se montrer viril, indépendant, protecteur, compétitif ? S’appuyant sur un dispositif sonore et visuel, les paroles récoltées lors d’entretiens sur le territoire se succèdent.Tout public
18  .

Maison des Quartiers Côte des Roses 58 allée Bel Air Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 14 92  infos@nest-theatre.fr

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English :

It’s hard to resist the call to %EA simply be yourself. Following *Pénélopes*, which focused on women’s voices, Céleste Germe and Maëlys Ricordeau turn their attention to men this time around. Identities emerge—unique, multifaceted, and touching. How do they break free from the gender stereotypes—such as being masculine, independent, protective, and competitive? Supported by an audio-visual installation, the words gathered during interviews across the region are presented in succession.

L’événement Spectacle Ulysses Thionville a été mis à jour le 2026-08-20 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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