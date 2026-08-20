Spectacle Ulysses Maison des Quartiers Côte des Roses Thionville
jeudi 18 février 2027 · Maison des Quartiers Côte des Roses · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Spectacle Ulysses
Maison des Quartiers Côte des Roses 58 allée Bel Air Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-02-18 20:00:00
fin : 2027-02-18 21:00:00
Date(s) :
2027-02-18
Difficile de résister aux injonctions pour être simplement soi. Après Pénélopes, consacré à la voix des femmes, c’est aux hommes que s’intéressent cette fois-ci Céleste Germe et Maëlys Ricordeau. Des identités émergent, singulières, multiples et touchantes. Comment s’affranchissent-ils des clichés liés à leur sexe se montrer viril, indépendant, protecteur, compétitif ? S’appuyant sur un dispositif sonore et visuel, les paroles récoltées lors d’entretiens sur le territoire se succèdent.Tout public
18 .
Maison des Quartiers Côte des Roses 58 allée Bel Air Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 14 92 infos@nest-theatre.fr
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English :
It’s hard to resist the call to %EA simply be yourself. Following *Pénélopes*, which focused on women’s voices, Céleste Germe and Maëlys Ricordeau turn their attention to men this time around. Identities emerge—unique, multifaceted, and touching. How do they break free from the gender stereotypes—such as being masculine, independent, protective, and competitive? Supported by an audio-visual installation, the words gathered during interviews across the region are presented in succession.
L’événement Spectacle Ulysses Thionville a été mis à jour le 2026-08-20 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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