Spectacle Un nouveau monde en plus joli Souvigné
vendredi 27 novembre 2026 · Souvigné
Informations pratiques
Souvigné
Spectacle Un nouveau monde en plus joli
Souvigné Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:00:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
“Un nouveau monde en plus joli”
Compagnie TAIM (pièce de Sylvain Ledey)
Le spectacle aborde les enjeux de la nature à travers une histoire familiale et intime, portée par une langue vive, orale et accessible à tous. Le texte parle de grandir à la campagne, des désirs d’ailleurs, des liens familiaux, de la mort et de la transmission, mais aussi de l’engagement écologique et collectif.
Dans le cadre de la soirée de clôture du prix Katulu ?
Accès Libre. .
Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine compagnie.taim@gmail.com
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English : Spectacle Un nouveau monde en plus joli
L’événement Spectacle Un nouveau monde en plus joli Souvigné a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Haut Val De Sèvre
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