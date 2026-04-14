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ANIMATIONS SENIORS ET AIDANTS ATELIER SENSORIEL Jardin de la Tine Souvigné

ANIMATIONS SENIORS ET AIDANTS ATELIER SENSORIEL Jardin de la Tine Souvigné

ANIMATIONS SENIORS ET AIDANTS ATELIER SENSORIEL Jardin de la Tine Souvigné mardi 12 mai 2026.

Lieu : Jardin de la Tine

Adresse : 3 Chemin de la Tine

Ville : 79800 Souvigné

Département : Deux-Sèvres

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Souvigné

ANIMATIONS SENIORS ET AIDANTS ATELIER SENSORIEL

Jardin de la Tine 3 Chemin de la Tine Souvigné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 14:00:00
fin : 2026-05-12 17:00:00

Date(s) :
2026-05-12

À Souvigné, partez à la découverte des Jardins de la Tine lors d’une visite suivie d’un atelier consacré aux plantes comestibles.

Au programme
✨ Découverte, reconnaissance et exploration de différentes plantes à travers des jeux sensoriels
✨ Conseils botaniques et culinaires dispensés par une architecte paysagiste des Jardins de la Tine
✨ Un goûter thématique autour des plantes pour clôturer ce moment convivial

Pour qui ?
Un atelier gratuit, destiné aux séniors de 60 ans et + du Haut Val de Sèvre, ainsi qu’aux aidants.

Animation proposée par le CIAS du Haut Val de Sèvre, spécialement dédiée aux personnes de 60 ans et plus.   .

Jardin de la Tine 3 Chemin de la Tine Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 44 55 

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English : ANIMATIONS SENIORS ET AIDANTS ATELIER SENSORIEL

L’événement ANIMATIONS SENIORS ET AIDANTS ATELIER SENSORIEL Souvigné a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre

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