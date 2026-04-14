ANIMATIONS SENIORS ET AIDANTS ATELIER SENSORIEL Jardin de la Tine Souvigné

Souvigné

ANIMATIONS SENIORS ET AIDANTS ATELIER SENSORIEL

Jardin de la Tine 3 Chemin de la Tine Souvigné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 14:00:00

fin : 2026-05-12 17:00:00

Date(s) :

2026-05-12

À Souvigné, partez à la découverte des Jardins de la Tine lors d’une visite suivie d’un atelier consacré aux plantes comestibles.

Au programme

✨ Découverte, reconnaissance et exploration de différentes plantes à travers des jeux sensoriels

✨ Conseils botaniques et culinaires dispensés par une architecte paysagiste des Jardins de la Tine

✨ Un goûter thématique autour des plantes pour clôturer ce moment convivial

Pour qui ?

Un atelier gratuit, destiné aux séniors de 60 ans et + du Haut Val de Sèvre, ainsi qu’aux aidants.

Animation proposée par le CIAS du Haut Val de Sèvre, spécialement dédiée aux personnes de 60 ans et plus. .

Jardin de la Tine 3 Chemin de la Tine Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 44 55

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English : ANIMATIONS SENIORS ET AIDANTS ATELIER SENSORIEL

L’événement ANIMATIONS SENIORS ET AIDANTS ATELIER SENSORIEL Souvigné a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre