ANIMATIONS SENIORS ET AIDANTS ATELIER SENSORIEL Jardin de la Tine Souvigné
ANIMATIONS SENIORS ET AIDANTS ATELIER SENSORIEL Jardin de la Tine Souvigné mardi 12 mai 2026.
Souvigné
ANIMATIONS SENIORS ET AIDANTS ATELIER SENSORIEL
Jardin de la Tine 3 Chemin de la Tine Souvigné Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 14:00:00
fin : 2026-05-12 17:00:00
Date(s) :
2026-05-12
À Souvigné, partez à la découverte des Jardins de la Tine lors d’une visite suivie d’un atelier consacré aux plantes comestibles.
Au programme
✨ Découverte, reconnaissance et exploration de différentes plantes à travers des jeux sensoriels
✨ Conseils botaniques et culinaires dispensés par une architecte paysagiste des Jardins de la Tine
✨ Un goûter thématique autour des plantes pour clôturer ce moment convivial
Pour qui ?
Un atelier gratuit, destiné aux séniors de 60 ans et + du Haut Val de Sèvre, ainsi qu’aux aidants.
Animation proposée par le CIAS du Haut Val de Sèvre, spécialement dédiée aux personnes de 60 ans et plus. .
Jardin de la Tine 3 Chemin de la Tine Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 44 55
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English : ANIMATIONS SENIORS ET AIDANTS ATELIER SENSORIEL
L’événement ANIMATIONS SENIORS ET AIDANTS ATELIER SENSORIEL Souvigné a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre
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