Souvigné

Marché au farci et de producteurs locaux

Salle des fêtes de Souvigné Souvigné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:30:00

fin : 2026-05-17 13:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Venez acheter le traditionnel farci poitevin et remplir vos paniers de tourtisseaux, de jambon à l’os, de pain et de pâté cuits au four à bois…

Ouverture exceptionnelle du musée de 14h30 à 18h30 .

Salle des fêtes de Souvigné Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 02 37 info@musee-souvigne.com

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English : Marché au farci et de producteurs locaux

L’événement Marché au farci et de producteurs locaux Souvigné a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre