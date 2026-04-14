Marché au farci et de producteurs locaux Souvigné
Marché au farci et de producteurs locaux Souvigné dimanche 17 mai 2026.
Souvigné
Marché au farci et de producteurs locaux
Salle des fêtes de Souvigné Souvigné Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:30:00
fin : 2026-05-17 13:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Venez acheter le traditionnel farci poitevin et remplir vos paniers de tourtisseaux, de jambon à l’os, de pain et de pâté cuits au four à bois…
Ouverture exceptionnelle du musée de 14h30 à 18h30 .
Salle des fêtes de Souvigné Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 02 37 info@musee-souvigne.com
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English : Marché au farci et de producteurs locaux
L’événement Marché au farci et de producteurs locaux Souvigné a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre