Souvigné

Mai à Vélo Stand vélo

Salle des fêtes Souvigné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Rendez-vous à Souvigné pour un stand dédié au vélo, dans le cadre de l’opération Mai à Vélo .

Venez découvrir de nouvelles façons de vous déplacer au quotidien grâce à des essais de vélos à assistance électrique et de vélos spécialement conçus pour le transport d’enfants. Une occasion idéale pour tester, s’informer et adopter le vélo ! .

Salle des fêtes Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 36 68 mobilite@cc-hvs.fr

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English : Mai à Vélo Stand vélo

L’événement Mai à Vélo Stand vélo Souvigné a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre