Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marche gourmande de Souvigné Souvigné

Marche gourmande de Souvigné Souvigné

Marche gourmande de Souvigné Souvigné dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 79800 Souvigné

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 14 14 Tarif de base plein tarif

Souvigné

Marche gourmande de Souvigné

Salle polyvalente Souvigné Deux-Sèvres

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Parcours au choix
• 5 km
• 10 km
• 15 km

Pensez à apporter vos couverts !

Au menu:
☕ Café thé et gâteau
Gaspacho
Apéro
Grosse tartine de mogettes
Fromage et salade
Dessert

́
➡️ via Hello Asso
➡️ ou par chèque à l’ordre de l’ASEC de Souvigné
Renseignements 06 17 77 40 56

Une belle balade, de bons produits, de la bonne humeur… et surtout une excellente excuse pour manger en marchant !   .

Salle polyvalente Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 77 40 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche gourmande de Souvigné

L’événement Marche gourmande de Souvigné Souvigné a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre

À voir aussi à Souvigné (Deux-Sèvres)