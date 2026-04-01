Marche gourmande de Souvigné Souvigné
Marche gourmande de Souvigné Souvigné dimanche 26 avril 2026.
Souvigné
Marche gourmande de Souvigné
Salle polyvalente Souvigné Deux-Sèvres
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Parcours au choix
• 5 km
• 10 km
• 15 km
Pensez à apporter vos couverts !
Au menu:
☕ Café thé et gâteau
Gaspacho
Apéro
Grosse tartine de mogettes
Fromage et salade
Dessert
́
➡️ via Hello Asso
➡️ ou par chèque à l’ordre de l’ASEC de Souvigné
Renseignements 06 17 77 40 56
Une belle balade, de bons produits, de la bonne humeur… et surtout une excellente excuse pour manger en marchant ! .
Salle polyvalente Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 77 40 56
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English : Marche gourmande de Souvigné
L’événement Marche gourmande de Souvigné Souvigné a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre