Souvigné

Marche gourmande de Souvigné

Salle polyvalente Souvigné Deux-Sèvres

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Parcours au choix

• 5 km

• 10 km

• 15 km

Pensez à apporter vos couverts !

Au menu:

☕ Café thé et gâteau

Gaspacho

Apéro

Grosse tartine de mogettes

Fromage et salade

Dessert

́

➡️ via Hello Asso

➡️ ou par chèque à l’ordre de l’ASEC de Souvigné

Renseignements 06 17 77 40 56

Une belle balade, de bons produits, de la bonne humeur… et surtout une excellente excuse pour manger en marchant ! .

Salle polyvalente Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 77 40 56

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English : Marche gourmande de Souvigné

L’événement Marche gourmande de Souvigné Souvigné a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre