Spectacle Un Ptit crime et l’addition !

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-19

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-19

Quand Michel Audiard quitte subitement le tournage, l’accessoiriste bidouilleuse de génie, reprend la mise en scène et vous entraîne dans une aventure rythmée, faite d’arrêts de jeux et de rebondissements.

Une rencontre amoureuse passionnelle entre un homme et une femme, réunis par une petite annonce dans le journal leur donnant rendez vous dans le bar louche du coin, se dézingue proprement. Plongé dans un tournage de film des années soixante, vous deviendrez figurant d’une comédie policière musicale et chantée, accueilli par une équipe virevoltante. Les comédiens nous embarquent dans un tourbillon de scènes drôles, tendres et parfois cruelles. Un hommage vibrant aux films noirs et à l’univers de Michel Audiard. Ambiance Tontons Flingueurs assurée ! Par la Compagnie Vol de nuit. À partir de 14 ans. 18 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When Michel Audiard suddenly quits filming, the genius prop-maker takes over the direction and takes you on a fast-paced adventure of game stops and twists.

L’événement Spectacle Un Ptit crime et l’addition ! Chartres a été mis à jour le 2026-02-17 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES