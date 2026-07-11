Spectacle Valentina Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges

Informations pratiques

Thaon-les-Vosges

Spectacle Valentina

Théâtre de la Rotonde Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2027-04-12 14:30:00

fin : 2027-04-12

Date(s) :

2027-04-12 2027-04-13

Une enfant devient l’interprète de sa mère face à une vérité impossible à dire. Avec Valentina, Caroline Guiela Nguyen signe un conte contemporain bouleversant où les mots, les silences et les langues révèlent toute la fragilité des liens humains.

Inspirée de rencontres avec des interprètes médicaux et la communauté roumaine de Strasbourg, cette création met en lumière une réalité méconnue lorsque la langue fait défaut, des enfants endossent parfois le rôle de traducteurs pour leurs proches. Au plateau, le français et le roumain surtitré se répondent dans une mise en scène sensible, où réalisme et merveilleux se mêlent. Adapté du conte Valentina ou la Vérité, le spectacle interroge avec finesse la transmission, la responsabilité et les failles de nos institutions, tout en célébrant le pouvoir des mots. Une œuvre profondément humaine, émouvante et lumineuse, portée par l’écriture délicate de Caroline Guiela Nguyen.Tout public

16 .

Théâtre de la Rotonde Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

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English :

A child becomes her mother’s interpreter when faced with a truth that cannot be spoken. With *Valentina*, Caroline Guiela Nguyen presents a deeply moving contemporary tale in which words, silences, and languages reveal the fragility of human bonds.

Inspired by encounters with medical interpreters and the Romanian community in Strasbourg, this play sheds light on a little-known reality: when language is a barrier, children sometimes take on the role of translators for their loved ones. On stage, French and Romanian subtitles interplay in a sensitive production where realism and fantasy blend. Adapted from the fairy tale *Valentina or the Truth*, the play subtly explores the themes of transmission, responsibility, and the flaws in our institutions, while celebrating the power of words. A deeply human, moving, and luminous work, brought to life by Caroline Guiela Nguyen’s delicate writing.

L’événement Spectacle Valentina Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT EPINAL ET SA REGION