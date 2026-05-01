Tournon-d’Agenais

Spectacle Vanessa et sa troupe Inspiration

Salle des sports Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30 23:59:00

Date(s) :

2026-05-30

Spectacle musical de danse moderne-jazz. .

Salle des sports Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 53 75 16 vanessaetsatroupe@sfr.fr

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English : Spectacle Vanessa et sa troupe Inspiration

L’événement Spectacle Vanessa et sa troupe Inspiration Tournon-d’Agenais a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée du Lot et Garonne