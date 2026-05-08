Chartres

Spectacle Véronic DiCaire

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 50 – 50 – 72 EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-13 19:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

C’est le grand retour de Véronic DiCaire ! Dans ce nouveau spectacle, entourée de ses musiciens en live, elle révèle une facette plus personnelle et met l’émotion au premier plan.

Entre imitations, humour et performances musicales intenses, Véronic DiCaire offre une expérience où chaque voix dévoile une part d’elle. Un show unique, vibrant et authentique, qui rapproche le public au plus près de son univers. Une soirée à ne pas manquer. Présenté par Les 2 Belges Production, en accord avec Hervé Productions et O&D Productions. 50 .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Véronic DiCaire is back! In this new show, surrounded by her live musicians, she reveals a more personal side and puts emotion to the fore.

L’événement Spectacle Véronic DiCaire Chartres a été mis à jour le 2026-05-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES