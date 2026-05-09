SPECTACLE Victor Hugoat, n°1 du rap français de Bart Route d’Héric Nort-sur-Erdre
mardi 10 novembre 2026 · Route d'Héric · Nort-sur-Erdre
Informations pratiques
Nort-sur-Erdre
SPECTACLE Victor Hugoat, n°1 du rap français de Bart
Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 20:30:00
fin : 2026-11-10 21:40:00
Date(s) :
2026-11-10
Humour
Dans la vie Bart a deux passions Victor Hugo et le Rap. Incompatibles, vraiment ? Selon Bart, si Victor Hugo avait vécu aujourd’hui, il aurait été le meilleur des rappeurs. Le monde devait savoir. Comment ? En créant un morceau de rap pour raconter la vie d’Hugo. Un mélange de conférence humoristique, rap et galerie de personnages. Avec le public, Bart va
recréer la bataille d’Hernani, pleurer la mort de sa fille, vibrer lors de ses discours politiques et dialoguer avec le maître lui-même. Un spectacle audacieux entre stand-up, littérature et culture hip-hop.
Spectacle programmé dans le cadre des tournées du Chainon.
Tout public (à partir de 10 ans)
Durée 1h10
Tarifs Plein 19 € | Réduit 14 € | Abonné 12 € | Très réduit 5 € | Abonné très réduit 5 € .
Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 01 49 billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr
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English :
L’événement SPECTACLE Victor Hugoat, n°1 du rap français de Bart Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-21 par Point d’accueil Nort sur Erdre
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