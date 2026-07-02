Spectacle : visite performée de l’exposition « Réminiscences – Fantômes de l’esclavage », Maison de l’Armateur, Le Havre

Informations pratiques

Spectacle : visite performée de l’exposition « Réminiscences – Fantômes de l’esclavage » 19 et 20 septembre Maison de l’Armateur Seine-Maritime

Durée 45 min, dès 10 ans, 15 pers. max, maison non accessible aux autres visiteurs pendant la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Visites performées proposées par Emmanuelle Gall et Ari Hamot. Chaque visite est suivie d’un échange avec les deux artistes. A partir de 10 ans

Inscription obligatoire

Lors des ces visites, la maison n’est pas accessible librement

Maison de l’Armateur 3 Quai de l’Île, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Saint-François Seine-Maritime Normandie 0235190985 https://www.musees-mah-lehavre.fr/musees/maison-armateur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-musees-lehavre.fr/ »}] La Maison de l’Armateur, située dans le cœur historique de la ville du Havre, est construite vers 1790 par Paul Michel Thibault, architecte des fortifications et fontainier du Havre. Son architecture originale organise, sur cinq niveaux, vingt petites pièces rayonnant autour d’un puits de lumière central. En 1800, elle est achetée par l’armateur Martin Pierre Foäche qui confie l’achèvement de son décor à Pierre-Adrien Pâris, dessinateur des menus plaisirs du roi. En septembre 1944 la maison subit des dommages importants, elle perd une partie de sa toiture et son mur pignon. Fortement étayée et mise hors d’eau au lendemain de la guerre, elle est rachetée par la ville du Havre en 1950. Destinée à devenir un musée, elle fait l’objet d’une importante restauration, par campagnes, à partir de 1975.

Visites performées proposées par Emmanuelle Gall et Ari Hamot. Chaque visite est suivie d’un échange avec les deux artistes. A partir de 10 ans

©F.Dugué- F.Carnuccini