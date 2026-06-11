Visite guidée Petites bêtes et grands bassins Le Havre
Visite guidée Petites bêtes et grands bassins Le Havre mardi 7 juillet 2026.
Le Havre
Visite guidée Petites bêtes et grands bassins
Terminal de la Citadelle, Le Havre, France Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Dans les bassins portuaires, la vie est partout… même là où on ne l’attend pas.
Cette visite pédestre, organisée en partenariat avec le Muséum d’histoire naturelle, vous invite à explorer la biodiversité discrète mais essentielle de ces milieux. À travers observations et échanges, vous découvrez les espèces qui peuplent ces eaux et leur rôle dans l’équilibre des écosystèmes.
Au Bassin de la Barre, assistez à des prélèvements en direct et observez de près ces petits organismes souvent invisibles à l’œil nu, mais indispensables au fonctionnement du milieu.
Entre nature en ville, science et découverte, cette expérience offre un regard nouveau sur les bassins portuaires.
Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la visite.
À partir de 8 ans
Cette visite nécessite une inscription préalable avec une copie d’une pièce d’identité valide pour garantir l’accès au port.
Réservation obligatoire. .
Terminal de la Citadelle, Le Havre, France Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com
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English : Visite guidée Petites bêtes et grands bassins
L’événement Visite guidée Petites bêtes et grands bassins Le Havre a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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