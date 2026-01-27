Stage cinéma « L’atelier du cinéma » Art’s School Le Havre 6 – 10 juillet 280

Stage Cinéma “L’Atelier du Cinéma” 10ème édition Et si votre enfant devenait réalisateur le temps d’une semaine ?

Du 6 au 10 juillet 2026

Pour les 12–17 ans

De 14h00 à 17h30

280 € la semaine

Une aventure cinématographique passionnante !

Pendant 5 jours, les jeunes participants plongeront dans l’univers magique du cinéma et vivront une expérience créative unique, encadrée par des professionnels du son et de l’image.

Au programme:

️Découverte du cinéma

Les origines du cinéma en images

L’évolution des techniques cinématographiques

Les coulisses d’un tournage

Dans la peau d’une équipe de tournage

Les rôles et métiers du cinéma

Les règles du travail en équipe

Les bases du tournage et les secrets de fabrication

Créer son propre film

Trouver une idée : filmer quoi et pourquoi ?

S’initier à l’écriture d’un scénario

Imaginer une histoire, créer des personnages et construire un univers

Image & Son

Explorer les possibilités de la caméra

Apprendre les cadrages, plans, angles et mouvements

Découvrir l’importance du son : voix, ambiances, bruitages, musique

Développer l’écoute et la perception sonore

Action ! Mise en pratique

Tournage d’un court-métrage collectif

Encourager la créativité, l’expression personnelle, l’initiative et le sens des responsabilités

Vivre un vrai projet d’équipe de A à Z

Un stage ludique, créatif et collaboratif, idéal pour développer l’imagination, la confiance en soi et la passion du cinéma !

Renseignements et inscriptions dès maintenant

Organisé par l’école de musique et d’audiovisuel Art’s School du Havre (76).

⚠️Places limitées !

Renseignements & inscriptions dès maintenant: 06 12 55 63 23

[https://www.pranamproduction.fr/stages-et-formations/stage-cinem](https://www.pranamproduction.fr/stages-et-formations/stage-cinem)

https://www.pranamproduction.fr/stages-et-formations/stage-cinema/

Art’s School 64, rue Sadi Carnot 76620 Le Havre Sanvic Le Havre 76620 Seine-Maritime



