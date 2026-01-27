Stage cinéma « L’atelier du cinéma » Art’s School Le Havre
Stage Cinéma “L’Atelier du Cinéma” 10ème édition Et si votre enfant devenait réalisateur le temps d’une semaine ?
Du 6 au 10 juillet 2026
Pour les 12–17 ans
De 14h00 à 17h30
280 € la semaine
Une aventure cinématographique passionnante !
Pendant 5 jours, les jeunes participants plongeront dans l’univers magique du cinéma et vivront une expérience créative unique, encadrée par des professionnels du son et de l’image.
Au programme:
️Découverte du cinéma
Les origines du cinéma en images
L’évolution des techniques cinématographiques
Les coulisses d’un tournage
Dans la peau d’une équipe de tournage
Les rôles et métiers du cinéma
Les règles du travail en équipe
Les bases du tournage et les secrets de fabrication
Créer son propre film
Trouver une idée : filmer quoi et pourquoi ?
S’initier à l’écriture d’un scénario
Imaginer une histoire, créer des personnages et construire un univers
Image & Son
Explorer les possibilités de la caméra
Apprendre les cadrages, plans, angles et mouvements
Découvrir l’importance du son : voix, ambiances, bruitages, musique
Développer l’écoute et la perception sonore
Action ! Mise en pratique
Tournage d’un court-métrage collectif
Encourager la créativité, l’expression personnelle, l’initiative et le sens des responsabilités
Vivre un vrai projet d’équipe de A à Z
Un stage ludique, créatif et collaboratif, idéal pour développer l’imagination, la confiance en soi et la passion du cinéma !
Renseignements et inscriptions dès maintenant
Organisé par l’école de musique et d’audiovisuel Art’s School du Havre (76).
⚠️Places limitées !
Renseignements & inscriptions dès maintenant: 06 12 55 63 23
[https://www.pranamproduction.fr/stages-et-formations/stage-cinem](https://www.pranamproduction.fr/stages-et-formations/stage-cinem)
https://www.pranamproduction.fr/stages-et-formations/stage-cinema/
Art’s School 64, rue Sadi Carnot 76620 Le Havre Sanvic Le Havre 76620 Seine-Maritime