SPECTACLE VIVANT, Église, Jouy-sous-Thelle

Informations pratiques

SPECTACLE VIVANT 19 et 20 septembre Église Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Une représentation théâtrale, interprétée par un groupe d’étudiants en Histoire de l’art, qui vous proposera de revivre les mythes, histoires et le théâtre de l’antiquité. Un moment suspendu dans le temps avec ce spectacle tout public, idéal pour conclure chacune de ces journées européennes du patrimoine.

Église Jouy-sous-Thelle Jouy-sous-Thelle 60240 Oise Hauts-de-France

Une représentation théâtrale, interprétée par un groupe d’étudiants en Histoire de l’art, qui vous proposera de revivre les mythes, histoires et le théâtre de l’antiquité. Un moment suspendu dans le…

©Anya KACSO