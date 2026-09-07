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SPECTACLE VIVANT, Église, Jouy-sous-Thelle

samedi 19 septembre 2026 · Église · Jouy-sous-Thelle

SPECTACLE VIVANT, Église, Jouy-sous-Thelle

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église
Adresse
Jouy-sous-Thelle
Ville
60240 Jouy-sous-Thelle
Département
Oise

SPECTACLE VIVANT 19 et 20 septembre Église Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Une représentation théâtrale, interprétée par un groupe d’étudiants en Histoire de l’art, qui vous proposera de revivre les mythes, histoires et le théâtre de l’antiquité. Un moment suspendu dans le temps avec ce spectacle tout public, idéal pour conclure chacune de ces journées européennes du patrimoine.

Église Jouy-sous-Thelle Jouy-sous-Thelle 60240 Oise Hauts-de-France
Une représentation théâtrale, interprétée par un groupe d’étudiants en Histoire de l’art, qui vous proposera de revivre les mythes, histoires et le théâtre de l’antiquité. Un moment suspendu dans le…

©Anya KACSO

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