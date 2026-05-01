Spectacle vivant Théodore Monod, cueillir une fleur c’est déplacer une étoile Cernay
Spectacle vivant Théodore Monod, cueillir une fleur c’est déplacer une étoile Cernay mercredi 6 mai 2026.
Cernay
Spectacle vivant Théodore Monod, cueillir une fleur c’est déplacer une étoile
rue Jean-Paul Carrère Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-06 20:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Théodore Monod traverse le XXème siècle comme il a traversé le désert avec passion et pugnacité. Ses découvertes et ses recherches ont fait de sa vie un témoignage pour les générations futures. Un spectacle où Théodore nous embarque à la rencontre du vivant !
Théodore Monod traverse le XXème siècle comme il a traversé le désert avec passion, pugnacité et abnégation. Ses découvertes et ses recherches ont fait de sa vie un témoignage pour les générations futures. Il plaidait pour la conscience de la totalité du monde et du cosmos et le respect du vivant dans son ensemble.
Un spectacle sur sa personne ? Que nenni ! Un spectacle où Théodore nous embarque à la rencontre du vivant ! .
rue Jean-Paul Carrère Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 87
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English :
Théodore Monod crossed the 20th century as he crossed the desert: with passion and pugnacity. His discoveries and research have made his life a testimony for future generations. A show in which Théodore takes us on a journey of discovery!
L’événement Spectacle vivant Théodore Monod, cueillir une fleur c’est déplacer une étoile Cernay a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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