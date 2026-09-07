Spectacle : Voler comme un poisson dans l’eau, Auditorium de la Halle au blé, La Porte du Der

jeudi 15 octobre 2026 · Auditorium de la Halle au blé · La Porte du Der

Informations pratiques

Spectacle : Voler comme un poisson dans l’eau Jeudi 15 octobre, 17h30 Auditorium de la Halle au blé Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T17:30:00+02:00 – 2026-10-15T18:15:00+02:00

Fin : 2026-10-15T17:30:00+02:00 – 2026-10-15T18:15:00+02:00

C’est l’histoire de Flouc !

FLOUC est un poisson, né dans un bourgeon, tout en haut d’un immense arbre. Il ne peut pas voler car il n’a pas d’ailes. Il ne peut pas descendre de l’arbre puisqu’il n’a pas de pieds.

Un jour, quelque chose d’étrange frappe à la porte de sa maison. Il ouvre la porte et que voit-il ?

Vous le saurez bientôt j’espère …

Un voyage poétique, accompagné d’un beau message sur l’acceptation et l’amour de soi, sans oublier les costumes de Luméma et ses accessoires, créés par elle-même, sa danse tournante et un gros paquet d’amour, car Luméma adore partager son univers avec les petits et les grands. Un cocktail féerique pour s’envoler dans une bulle de rêve !

Durée 45 minutes.

Auditorium de la Halle au blé 10 place de l’Hôtel de ville – Montier-en-Der 52220 La Porte du Der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}]

Suivez l’aventure de Flouc, un petit poisson qui ne peut ni voler ni marcher, à travers un voyage poétique et « extraordimaginaire » spectacle

Luméma – Canva