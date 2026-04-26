Spectacle : Vous avez dit bizarre ? Bibliothèque Landry Rennes Samedi 23 mai, 11h00

Spectacle à partir de 5 ans

Dans la famille, on naît détective privé ! Janet l’arrière petite fille d’un détective privé très célèbre a pour mission de retrouver une petite fille habillée tout de rouge qui aurait disparu en se rendant chez sa grand-mère… Qui l’a enlevée ? Pour Qui ? Pour Quoi ? Comment ? Comme c’est bizarre… Heureusement, cette petite fille a semé derrière elle de petites choses. Aurait-elle emprunté l’idée à ce petit garçon, haut comme trois pouces ? Une parodie vivante et intrigante adaptée de contes traditionnels.

Un spectacle de la compagnie Ecoutez voir…

Familles à partir de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T12:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39



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