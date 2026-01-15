Spectacle Voyage à travers l’impossible Mutzig

Informations pratiques

Mutzig

Spectacle Voyage à travers l’impossible

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 18:00:00

fin : 2026-12-05 19:15:00

Date(s) :

2026-12-05

Un comédien donne vie à une dizaine de personnages et d’objets pour vous transporter du centre de la Terre jusqu’aux étoiles

En 1882, au Danemark, le jeune Georges ne rêve que de voyages et d’aventures. Pour tenter de le guérir de ses obsessions, sa fiancée Eva consulte le mystérieux Docteur Ox.

Mais bien loin de le soigner, le Docteur Ox lui révèle qu’il est le fils de John Hatteras, le célèbre explorateur du Pôle Nord ! Il l’incite alors à boire une liqueur magique lui permettant de réaliser l’impossible et de surpasser ses plus grands héros aller plus loin que le professeur Lidenbrock au centre de la Terre, s’enfoncer plus profond que le capitaine Nemo dans les océans, et voyager d’une planète à l’autre comme Michel Ardan !

Pour tenter de le ramener à la raison, le musicien Maître Volsius et la douce Eva se lancent à sa suite dans une grande traversée autour du monde et de l’espace.

Mêlant humour, poésie et effets visuels gérés en direct, ce spectacle transforme le bureau de Jules Verne en un formidable terrain de jeu où tentacules géantes, volcans et vaisseaux spatiaux surgissent des objets du quotidien !

Avis de la presse & du public

La presse en parle

Une réadaptation vive, tonique et drôle qui réveille l’enfant qui sommeille en chacun de nous tout en questionnant les enjeux écologiques modernes. — Revue Théâtrale

Un inventif théâtre d’objets où la mise en scène transforme le quotidien en une grande aventure poétique. — L’Œil Pantois

Le public adore

Un moment magique partagé en famille ! Le comédien est incroyable de dynamisme et réussit à nous faire voyager très loin avec une simplicité déconcertante. — Avis Public

Formidable performance d’acteur ! L’humour et l’imaginaire sont au rendez-vous du début à la fin. Les enfants comme les parents ont adoré. — Avis Public

Distribution & Équipe artistique

D’après l’œuvre de Jules Verne et Adolphe d’Ennery

Idée originale & Adaptation Édouard Honegger

Mise en scène originale Franck Morellon

Avec Édouard Honegger (Comédien seul en scène)

Production Jok’Her Productions

Informations pratiques & Horaires

Genre Théâtre d’objets & Seul-en-scène / Aventure fantastique et comique

Date & Horaire Samedi 05 décembre 2026 à 18h00

Durée 1h15 (Spectacle familial, à partir de 6 ans)

Placement placement libre

Un accueil sur mesure pour les représentations familiales

Pour les spectacles familiaux, un accueil spécifique est mis en place. Les enfants et leurs parents peuvent profiter d’un Espace Enfants dans la cafétéria, avec des jeux et des livres. Exceptionnellement le temps convivial est organisé avant le spectacle (et non pas après) avec une collation apéritive offerte pour tous les spectateurs.

Toutes les informations sur notre site .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 96 17 contact@lascene-mutzig.fr

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English :

An actor brings to life about ten characters and objects to transport you from the center of the Earth all the way to the stars

L’événement Spectacle Voyage à travers l’impossible Mutzig a été mis à jour le 2026-08-28 par Espace Rohan de Mutzig