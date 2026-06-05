Spectacle Xpériences Espace Etincelle Bergerac
Spectacle Xpériences Espace Etincelle Bergerac samedi 13 juin 2026.
Bergerac
Spectacle Xpériences
Espace Etincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:45:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Autour de l’orchestre pop symphonique du Trèfle Gardonnais (en partenariat avec le CRDD) se joignent divers partenaires artistiques (chorale, chant solo, chorégraphies, peinture, jeu théâtral, orchestres à l’école, etc.), pour des tableaux où le lien social prend toute sa dimension. Au-delà des émotions variées qui rythment ce spectacle, ce sont en fait des sujets comme la santé, l’environnement, l’inclusion, la multiactivité, qui sont véritablement abordés, grâce à des partages artistiques inédits, dans un esprit toujours festif, à l’image de la banda qui conclut la soirée. .
Espace Etincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 48 11 12 treflegardonnais24@gmail.com
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English :
L’événement Spectacle Xpériences Bergerac a été mis à jour le 2026-06-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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