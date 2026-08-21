Spectacle Y a un os – Compagnie Cincle Plongeur, Centre Chorégraphique National de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Spectacle Y a un os – Compagnie Cincle Plongeur Vendredi 9 octobre, 19h00 Centre Chorégraphique National de Nantes Loire-Atlantique

Tarif plein : 12€

Tarif réduit : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T19:00:00+02:00 – 2026-10-09T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-09T19:00:00+02:00 – 2026-10-09T20:30:00+02:00

Y a un os réunit une sage-femme, une chorégraphe et une paléoanthropologue autour d’une création mêlant théâtre, danse et sciences. À partir de leurs expériences et de leurs recherches sur l’accouchement, elles interrogent les peurs, les représentations et les violences qui entourent encore la naissance dans nos sociétés. Une proposition sensible, engagée et documentée.

Spectacle présenté en partenariat avec le Chronographe, dans le cadre de l’exposition « Maternités, archéologie de la figure maternelle ».

Environ 45min de spectacle suivi d’un échange avec le public.

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Chorégraphie et interprétation : Anne-Laure Rouxel, Maï Le Dû, July Bohallier

Accompagnement artistique : Didier Girauldon

Lumières : Franck Thévenon, Jean Raphaël Schmitt

Musiques : Joël Grare et Nine Inch Nails

Costumes : Cécile Haudebourg

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En partenariat avec le Centre Chorégraphique National de Nantes et le Centre Socioculturel Loire et Seil de Rezé.

Spectacle proposé dans le cadre des SISM (Semaines d’Information sur la Santé Mentale).

Mentions : avec le soutien de la DRAC Centre Val de Loire Aide à la création, la Région Centre Val de Loire, la ville de Tours, du Théâtre de Chartres – Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création, de la Cité des Sciences et de l’industrie, de la Société d’Histoire de la Naissance, du Théâtre de la Reine Blanche Scène des Arts et des Sciences à Paris. Accueil résidence : La Parenthèse – Espace Culturel Métropolitain à Ballan-Miré (37), de l’Espace Malraux à Joué-Lès-Tours (37), la Salle des Quatre Chemins à Aubervilliers (93), le Centre culturel de la ville de St Pierre des Corps (37).

Centre Chorégraphique National de Nantes 23 Rue Noire , Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ccnnantes.fr/spectacle/ya-un-os/ »}] [{« link »: « https://ccnnantes.fr/ »}, {« link »: « https://cscloireetseil.over-blog.com/le-csc.html »}, {« link »: « https://www.semaines-sante-mentale.fr/ »}]

« Y a un os » réunit une sage-femme, une chorégraphe et une paléoanthropologue autour d’une création mêlant théâtre, danse et sciences. Ces spécialistes interrogent ce qui entourent la naissance.

Spectacle « Y a un os » @Pascal Gély