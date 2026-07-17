Spectacle : y aura-t-il pour de vrai un « matin » ?, Abbaye de Graville, Le Havre

Informations pratiques

Spectacle : y aura-t-il pour de vrai un « matin » ? Dimanche 20 septembre, 15h30 Abbaye de Graville Seine-Maritime

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

L’ensemble musical d’improvisation libre Khôra & Garance Chavanat, soutenu par les Ateliers de Musique du Havre, nous entraîne à la découverte de poétesses parfois travailleuses et/ou militantes. Du 14e siècle à aujourd’hui, leurs textes illuminent et nous éclairent sur la condition des femmes d’hier et d’aujourd’hui. Une place sera faite à Anne de Graville, femme de lettres et poète française de la Renaissance.

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Graville Seine-Maritime Normandie +33235245100 https://musees-mah-lehavre.fr/musees/abbaye-graville Cette abbaye, fondée avant la fin du XIe siècle, comprend une abbatiale prolongée par un ensemble claustral. Ravagés pendant les guerres de Religion, les bâtiments conventuels ont été restaurés au long du XVIIIe siècle. L’ensemble est bâti au centre d’un enclos ovoïde encore bien lisible, identifié comme l’assise foncière d’origine. Le musée de l’abbaye de Graville a été installé à partir de 1926.

L’ensemble musical d’improvisation libre Khôra & Garance Chavanat, soutenu par les Ateliers de Musique du Havre, nous entraîne à la découverte de poétesses parfois travailleuses et/ou militantes. Du…

©Roger Legrand