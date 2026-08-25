Spectacles concerts Ateliers Athéna en fête Auray
samedi 29 mai 2027 · Auray
Informations pratiques
Auray
Spectacles concerts Ateliers Athéna en fête
Place du Golhérez Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-29 15:00:00
fin : 2027-05-29
Date(s) :
2027-05-29
Pour célébrer la fin de saison 2026‑2027, Athéna vous invite à un temps festif, joyeux et partagé. Une journée pour se retrouver, célébrer les projets participatifs et créations de l’année et vivre ensemble le spectacle vivant sous toutes ses formes.
Temps fort de cette édition Le bal des fous, restitution du projet participatif autour de la santé mentale, mené avec des habitant·es, danseur·euses de tous horizons. Un moment sensible et collectif, où la danse devient espace de parole et de lien.
Côté spectacle, place à l’énergie et à la poésie avec ¿Y ahora qué? du clown chilien Mimo Tuga une performance visuelle et burlesque, sans paroles, qui parle à toutes les générations.
Et pour faire vibrer la fête, la fanfare Nola French Connection nous plongera dans l’ambiance chaleureuse de la Nouvelle-Orléans, entre cuivres, rythmes endiablés et irrésistible envie de danser.
Spectacles, musique, rencontres et surprises rythmeront cet après-midi convivial et gratuit. Un moment pour partager la fin de saison… et rêver ensemble la prochaine.
Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .
Place du Golhérez Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00
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English :
L’événement Spectacles concerts Ateliers Athéna en fête Auray a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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