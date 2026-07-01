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AGENDA · Ax-les-Thermes

Spectacles de Grands Chemins Les Cie OFF Ax-les-Thermes

mardi 28 juillet 2026 · Ax-les-Thermes

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Adresse
Village
Ville
09110 Ax-les-Thermes
Département
Ariège
Tarif

Ax-les-Thermes

Spectacles de Grands Chemins Les Cie OFF

Village Ax-les-Thermes Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-07-28

Retrouvez quotidiennement les Cies OFF !!!
Cies Les Rétamées , Le Lido , Equis , La Fugue , La Trappe à ressorts , Uz et Cotumes , A Corps et Âmes & Naïnaï , Elefanto …
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Village Ax-les-Thermes 09110 Ariège Occitanie +33 5 61 64 38 00 

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English : Grands Chemins Cie OFF shows

Check out the OFF companies every day!!!
Companies: “Les Rétamées,” “Le Lido,” “Equis,” “La Fugue,” “La Trappe à ressorts,” “Uz et Cotumes,” “A Corps et Âmes & Naïnaï,” “Elefanto”…

L’événement Spectacles de Grands Chemins Les Cie OFF Ax-les-Thermes a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises

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