Spectacles de Grands Chemins Les Cie OFF Ax-les-Thermes
mardi 28 juillet 2026 · Ax-les-Thermes
Informations pratiques
Ax-les-Thermes
Spectacles de Grands Chemins Les Cie OFF
Village Ax-les-Thermes Ariège
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-28
Retrouvez quotidiennement les Cies OFF !!!
Cies Les Rétamées , Le Lido , Equis , La Fugue , La Trappe à ressorts , Uz et Cotumes , A Corps et Âmes & Naïnaï , Elefanto …
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Village Ax-les-Thermes 09110 Ariège Occitanie +33 5 61 64 38 00
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English : Grands Chemins Cie OFF shows
Check out the OFF companies every day!!!
Companies: “Les Rétamées,” “Le Lido,” “Equis,” “La Fugue,” “La Trappe à ressorts,” “Uz et Cotumes,” “A Corps et Âmes & Naïnaï,” “Elefanto”…
L’événement Spectacles de Grands Chemins Les Cie OFF Ax-les-Thermes a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises