Spectacles LA BULLE Cie Le Grande Jeté

place de la salle des fêtes Esprels Haute-Saône

Tarif : Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date : 2026-04-23 18:30:00

Comme tous les ans, la BULLE, en partenariat avec Culture 70, revient au Pays de Villersexel. Cette année, sur la commune d’Esprels.

La compagnie Le Grand Jeté vous proposera un spectacle chorégraphique intitulé Turn around boy .

Il s’agit d’un duo de danseurs-circassiens et roue Cyr.

Cette petite forme virevoltante allie légèreté et virtuosité sur fond de musique rock. Entre danse et cirque, le style est poétique, physique et technique,

Deux personnages vont défier l’apesanteur, chacun avec ses différences l’un avec sa sensibilité, l’autre avec sa technicité.

Gratuit et sur réservation, tout public. .

place de la salle des fêtes Esprels 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 36 37

