Spectacles LA BULLE Cie Le Grande Jeté Esprels
Spectacles LA BULLE Cie Le Grande Jeté Esprels jeudi 23 avril 2026.
Spectacles LA BULLE Cie Le Grande Jeté
place de la salle des fêtes Esprels Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:30:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23 2026-04-24
Comme tous les ans, la BULLE, en partenariat avec Culture 70, revient au Pays de Villersexel. Cette année, sur la commune d’Esprels.
La compagnie Le Grand Jeté vous proposera un spectacle chorégraphique intitulé Turn around boy .
Il s’agit d’un duo de danseurs-circassiens et roue Cyr.
Cette petite forme virevoltante allie légèreté et virtuosité sur fond de musique rock. Entre danse et cirque, le style est poétique, physique et technique,
Deux personnages vont défier l’apesanteur, chacun avec ses différences l’un avec sa sensibilité, l’autre avec sa technicité.
Gratuit et sur réservation, tout public. .
place de la salle des fêtes Esprels 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 36 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacles LA BULLE Cie Le Grande Jeté
L’événement Spectacles LA BULLE Cie Le Grande Jeté Esprels a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL