Week-end Punky Patate

Esprels Haute-Saône

Tarif : 37 – 37 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 17:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-08

Pour sa 3ème aventure, le Punky Patate revient avec une programmation explosive mêlant punk, rock alternatif, chansons du large et performances énergiques, dans une ambiance festive et décalée.

Le Simpson’s Pub a l’immense joie de vous partager sa passion en vous proposant deux têtes d’affiches:

Le 8 Mai * LES NAUFRAGES * leaders * OTH* fêteront leur 40 ans de scène .

Le 9 MAI * PANIK LTDC * fêteront leur 40 ans de scène également. .

Esprels 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 54 05 26

