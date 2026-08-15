AGENDA · Le Mans
SPECTACULA’ART Le Forum Le Mans
dimanche 27 juin 2027 · Le Forum · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
SPECTACULA’ART
Le Forum 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-27
fin : 2027-06-27
Date(s) :
2027-06-27
SPECTACULA’ART au Forum.
Bientôt en vente
RDV le 27 juin 2027 au Forum. .
Le Forum 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
SPECTACULA?ART at the Forum.
L’événement SPECTACULA’ART Le Mans a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Le Mans
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