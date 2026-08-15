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AGENDA · Le Mans

SPECTACULA’ART Le Forum Le Mans

dimanche 27 juin 2027 · Le Forum · Le Mans

Informations pratiques

Début
dimanche 27 juin 2027
Fin
dimanche 27 juin 2027
Lieu
Le Forum
Adresse
1, avenue du Parc des Expositions
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

SPECTACULA’ART

Le Forum 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-27
fin : 2027-06-27

Date(s) :
2027-06-27

SPECTACULA’ART au Forum.
Bientôt en vente

RDV le 27 juin 2027 au Forum.   .

Le Forum 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

SPECTACULA?ART at the Forum.

L’événement SPECTACULA’ART Le Mans a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Le Mans

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