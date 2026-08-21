Speed dating avec le personnel du musée, Musée Vivant Denon, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Speed dating avec le personnel du musée 19 et 20 septembre Musée Vivant Denon Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À la manière d’un speed dating, venez rencontrer en tête à tête le personnel du musée pour découvrir leurs métiers et la manière dont ils œuvrent à la préservation de notre patrimoine : régie des oeuvres, médiation, communication, conservation, expositions…

Musée Vivant Denon Place de l’Hotel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385947441 https://www.museedenon.com A la recherche d’un local pour son école de dessin gratuite, la municipalité porte son choix en 1820 sur un bâtiment de l’ancien couvent des Ursulines construit en 1757. Mercadier propose un projet de bâtiment de style néoclassique. La décoration intérieure et extérieure est confiée au peintre et dessinateur Jacques François Carbillet. En 1866, des travaux de transformation sont exécutés afin de réserver à cet édifice la fonction de musée. En 1895, le musée prend le nom de Vivant Denon. Décor de la façade réalisé au début du XXe siècle. Le musée actuel se compose de trois bâtiments disposés autour d’une cour : l’ancienne école de dessin de plan rectangulaire ; une aile du XVIIIe siècle faisant partie de l’ancien couvent ; une galerie de style néo-toscan construite en 1866. Parking de l’Hôtel de Ville (payant), lignes 11 et 5 arrêt « Niépce Espace des Arts », Le pouce arrêt « rue Gloriette ».

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© musée Vivant Denon