Spéléologie au gouffre de Captiot Gy
Spéléologie au gouffre de Captiot Gy samedi 4 juillet 2026.
Gy
Spéléologie au gouffre de Captiot
Place de la mairie Gy Haute-Saône
Tarif : – – 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-25
L’aventure souterraine vous tente ? En compagnie de Jean-Marc Rias, professionnel diplômé, venez découvrir les entrailles du gouffre de Captiot. Rv 9h place de la mairie et retour vers 15h. Pique-nique sous-terre. Tenue fournie. Inscription obligatoire, paiement à l’avance. .
Place de la mairie Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr
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English : Spéléologie au gouffre de Captiot
L’événement Spéléologie au gouffre de Captiot Gy a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY
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