Chemillé-sur-Indrois

Sport avec Camilla

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 09:00:00

fin : 2026-07-31 10:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.

Au programme avec Camilla

9h Yoga Vinyasa Dynamique

10h Yoga parent-enfant

Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.

Au programme avec Camilla

9h Yoga Vinyasa Dynamique

10h Yoga parent-enfant .

Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71

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English :

For everyone, whatever your age or level, come and move together in the great outdoors.

On the program with Camilla:

9am: Dynamic Vinyasa Yoga

10 a.m.: Parent and child yoga

L’événement Sport avec Camilla Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire