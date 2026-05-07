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Sport avec Camilla Chemillé-sur-Indrois

Sport avec Camilla Chemillé-sur-Indrois vendredi 31 juillet 2026.

Ville : 37460 Chemillé-sur-Indrois

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Chemillé-sur-Indrois

Sport avec Camilla

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:00:00
fin : 2026-07-31 10:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.
Au programme avec Camilla
9h Yoga Vinyasa Dynamique
10h Yoga parent-enfant
Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.
Au programme avec Camilla
9h Yoga Vinyasa Dynamique
10h Yoga parent-enfant   .

Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71 

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English :

For everyone, whatever your age or level, come and move together in the great outdoors.
On the program with Camilla:
9am: Dynamic Vinyasa Yoga
10 a.m.: Parent and child yoga

L’événement Sport avec Camilla Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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