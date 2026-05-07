Sport avec Camilla Chemillé-sur-Indrois
Sport avec Camilla Chemillé-sur-Indrois vendredi 31 juillet 2026.
Chemillé-sur-Indrois
Sport avec Camilla
Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:00:00
fin : 2026-07-31 10:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.
Au programme avec Camilla
9h Yoga Vinyasa Dynamique
10h Yoga parent-enfant
Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.
Au programme avec Camilla
9h Yoga Vinyasa Dynamique
10h Yoga parent-enfant .
Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71
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English :
For everyone, whatever your age or level, come and move together in the great outdoors.
On the program with Camilla:
9am: Dynamic Vinyasa Yoga
10 a.m.: Parent and child yoga
L’événement Sport avec Camilla Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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