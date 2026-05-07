Sport avec Gaëlle Chemillé-sur-Indrois
Sport avec Gaëlle Chemillé-sur-Indrois mercredi 29 juillet 2026.
Chemillé-sur-Indrois
Sport avec Gaëlle
Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 19:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.
Au programme avec Gaëlle
18h Salutation à la Lune
19h Yin Yoga
Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.
Au programme avec Gaëlle
18h Salutation à la Lune
19h Yin Yoga .
Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71
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English :
For everyone, whatever your age or level, come and move together in the open air.
Program with Gaëlle:
6pm: Moon Salutation
7pm: Yin Yoga
L’événement Sport avec Gaëlle Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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