Chemillé-sur-Indrois

Sport avec Gaëlle

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.

Au programme avec Gaëlle

18h Salutation à la Lune

19h Yin Yoga

Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.

Au programme avec Gaëlle

18h Salutation à la Lune

19h Yin Yoga .

Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71

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English :

For everyone, whatever your age or level, come and move together in the open air.

Program with Gaëlle:

6pm: Moon Salutation

7pm: Yin Yoga

L’événement Sport avec Gaëlle Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire