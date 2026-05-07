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Sport avec Gaëlle Chemillé-sur-Indrois

Sport avec Gaëlle Chemillé-sur-Indrois vendredi 7 août 2026.

Ville : 37460 Chemillé-sur-Indrois

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Chemillé-sur-Indrois

Sport avec Gaëlle

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:00:00
fin : 2026-08-07 10:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.
Au programme avec Gaëlle
9h Yoga Equilibre
10h Yoga spécial dos
Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.
Au programme avec Gaëlle
9h Yoga Equilibre
10h Yoga spécial dos   .

Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71 

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English :

For everyone, whatever your age or level, come and move together in the open air.
On the program with Gaëlle:
9am: Yoga Balance
10 a.m.: Yoga for the back

L’événement Sport avec Gaëlle Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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