Sport Battle à la médiathèque place du 14 Juillet La Rochelle
samedi 3 octobre 2026 · place du 14 Juillet · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Sport Battle à la médiathèque
place du 14 Juillet Médiathèque de Villeneuve-les-Salines La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
La Compagnie Saï Saï Squad investit la médiathèque pour partager l’énergie de la street culture.
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place du 14 Juillet Médiathèque de Villeneuve-les-Salines La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 01 27 mediatheque.villeneuve@ville-larochelle.fr
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English :
The Sa%EF Sa%EF Squad Company is taking over the media to share the energy of street culture.
L’événement Sport Battle à la médiathèque La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-29 par Nous La Rochelle
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