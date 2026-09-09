UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Rochelle

Sport Battle à la médiathèque place du 14 Juillet La Rochelle

samedi 3 octobre 2026 · place du 14 Juillet · La Rochelle

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
place du 14 Juillet
Adresse
Médiathèque de Villeneuve-les-Salines
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Sport Battle à la médiathèque

place du 14 Juillet Médiathèque de Villeneuve-les-Salines La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :
2026-10-03

La Compagnie Saï Saï Squad investit la médiathèque pour partager l’énergie de la street culture.
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place du 14 Juillet Médiathèque de Villeneuve-les-Salines La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 01 27  mediatheque.villeneuve@ville-larochelle.fr

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English :

The Sa%EF Sa%EF Squad Company is taking over the media to share the energy of street culture.

L’événement Sport Battle à la médiathèque La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-29 par Nous La Rochelle

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