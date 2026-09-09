Sport Battle à la médiathèque place du 14 Juillet La Rochelle

samedi 3 octobre 2026 · place du 14 Juillet · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Sport Battle à la médiathèque

place du 14 Juillet Médiathèque de Villeneuve-les-Salines La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

La Compagnie Saï Saï Squad investit la médiathèque pour partager l’énergie de la street culture.

.

place du 14 Juillet Médiathèque de Villeneuve-les-Salines La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 01 27 mediatheque.villeneuve@ville-larochelle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sa%EF Sa%EF Squad Company is taking over the media to share the energy of street culture.

L’événement Sport Battle à la médiathèque La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-29 par Nous La Rochelle