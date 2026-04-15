Sport en anglais pour les kids, My Playground, Bordeaux
Sport en anglais pour les kids, My Playground, Bordeaux mercredi 22 avril 2026.
Sport en anglais pour les kids 22 avril – 24 juin, les mercredis My Playground Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-24T10:00:00+02:00 – 2026-06-24T16:00:00+02:00
Chaque séance combine éveil corporel ou activité sportive et immersion linguistique, avec des sessions bilingues français/anglais adaptées à l’âge des enfants.
Pour les plus petits (2-6 ans), les activités sont axées sur :
– le baby yoga et le baby pilates
– l’éveil corporel en douceur
– l’auto-massage et la relaxation
– la découverte du corps et des émotions
Pour les plus grands (6-9 ans), place à des séances plus dynamiques :
– circuits training adaptés aux enfants
– jeux sportifs et coordination
– développement de la motricité et de la confiance en soi
Les enfants apprennent naturellement l’anglais en mouvement, grâce à des consignes simples, répétées et intégrées à l’activité.
Les + :
Concept unique à Bordeaux : sport + anglais
Approche adaptée au développement de chaque âge
Sessions bilingues accessibles à tous les niveaux
Petits groupes pour un accompagnement de qualité
Activités ludiques et structurées
Horaires (mercredi uniquement) :
10h – 11h : 2/3 ans
11h – 12h : 4/6 ans (maternelles)
14h – 15h : 6/9 ans
15h – 16h : 6/9 ans
My Playground 271 avenue de la république 33200 Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/my-playground »}]
My Playground propose des activités 2 en 1 pour les enfants : développer son corps tout en s’initiant à l’anglais, dans un cadre ludique et bienveillant. sport anglais
myplayground
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