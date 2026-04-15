Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sport en anglais pour les kids, My Playground, Bordeaux

Sport en anglais pour les kids, My Playground, Bordeaux

Sport en anglais pour les kids, My Playground, Bordeaux mercredi 22 avril 2026.

Lieu : My Playground

Adresse : 271 avenue de la république 33200

Ville : 33200 Bordeaux

Département : Gironde

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif : Sur inscription

Sport en anglais pour les kids 22 avril – 24 juin, les mercredis My Playground Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-24T10:00:00+02:00 – 2026-06-24T16:00:00+02:00

Chaque séance combine éveil corporel ou activité sportive et immersion linguistique, avec des sessions bilingues français/anglais adaptées à l’âge des enfants.

Pour les plus petits (2-6 ans), les activités sont axées sur :
– le baby yoga et le baby pilates
– l’éveil corporel en douceur
– l’auto-massage et la relaxation
– la découverte du corps et des émotions

Pour les plus grands (6-9 ans), place à des séances plus dynamiques :
– circuits training adaptés aux enfants
– jeux sportifs et coordination
– développement de la motricité et de la confiance en soi

Les enfants apprennent naturellement l’anglais en mouvement, grâce à des consignes simples, répétées et intégrées à l’activité.

Les + :
Concept unique à Bordeaux : sport + anglais
Approche adaptée au développement de chaque âge
Sessions bilingues accessibles à tous les niveaux
Petits groupes pour un accompagnement de qualité
Activités ludiques et structurées

Horaires (mercredi uniquement) :
10h – 11h : 2/3 ans
11h – 12h : 4/6 ans (maternelles)
14h – 15h : 6/9 ans
15h – 16h : 6/9 ans

My Playground 271 avenue de la république 33200 Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/my-playground »}]
My Playground propose des activités 2 en 1 pour les enfants : développer son corps tout en s’initiant à l’anglais, dans un cadre ludique et bienveillant. sport anglais

myplayground

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)