Sport en anglais pour les kids, My Playground, Bordeaux

Sport en anglais pour les kids 22 avril – 24 juin, les mercredis My Playground Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-24T10:00:00+02:00 – 2026-06-24T16:00:00+02:00

Chaque séance combine éveil corporel ou activité sportive et immersion linguistique, avec des sessions bilingues français/anglais adaptées à l’âge des enfants.

Pour les plus petits (2-6 ans), les activités sont axées sur :

– le baby yoga et le baby pilates

– l’éveil corporel en douceur

– l’auto-massage et la relaxation

– la découverte du corps et des émotions

Pour les plus grands (6-9 ans), place à des séances plus dynamiques :

– circuits training adaptés aux enfants

– jeux sportifs et coordination

– développement de la motricité et de la confiance en soi

Les enfants apprennent naturellement l’anglais en mouvement, grâce à des consignes simples, répétées et intégrées à l’activité.

Les + :

Concept unique à Bordeaux : sport + anglais

Approche adaptée au développement de chaque âge

Sessions bilingues accessibles à tous les niveaux

Petits groupes pour un accompagnement de qualité

Activités ludiques et structurées

Horaires (mercredi uniquement) :

10h – 11h : 2/3 ans

11h – 12h : 4/6 ans (maternelles)

14h – 15h : 6/9 ans

15h – 16h : 6/9 ans

My Playground 271 avenue de la république 33200 Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/my-playground »}]

My Playground propose des activités 2 en 1 pour les enfants : développer son corps tout en s’initiant à l’anglais, dans un cadre ludique et bienveillant. sport anglais

myplayground