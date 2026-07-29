Sport Hippo’Run Hippodrome Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage

Informations pratiques

Châtelaillon-Plage

Sport Hippo’Run

Hippodrome Châtelaillon-Plage 9 Rue des Sulkys Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 75 EUR

TARIFS GRAND PUBLICCavalier Seul (Solo 21,1 km) 25 €Le Tiercé (Relais à 3) 60 € par équipeLe Quinté (Relais à 5) 75 € par équipeInscriptions individuelles en ligne directement sur notre page Klikego.https://www.klikego.com/inscription/hippodrun-orpi-la-rochelle-ile-de-re-2026/course-a-pied-running/1781557636983-1 OFFRES ENTREPRISES & TEAM BUILDINGDécouvrez nos Packs Entreprises (Tiercé et Quinté) ! Ces offres sur-mesure incluent les dossards de votre équipe, un accès exclusif à notre Village Paddock avec un espace privatisé, un service de restauration sur place, ainsi qu’une belle visibilité pour votre structure lors de l’événement.Pour obtenir notre plaquette commerciale détaillée et réserver votre Paddock, contactez-nous directement par e-mail contact@ekkla.events

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03 16:00:00

Date(s) :

2026-10-03

L’Hippo’Run Plus qu’une course, une expérience à partager

Le nouveau défi sportif et collaboratif incontournable de l’automne, au cœur de l’Hippodrome de Châtelaillon-Plage.

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Hippodrome Châtelaillon-Plage 9 Rue des Sulkys Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@ekkla.events

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English :

The Hippo’Run: More Than Just a Race—An Experience to Share

This fall’s must-try new athletic and collaborative challenge, right in the heart of the Chételaillon-Plage Racetrack.

L’événement Sport Hippo’Run Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-24 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle