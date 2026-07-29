Sport Hippo’Run Hippodrome Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage
samedi 3 octobre 2026 · Hippodrome Châtelaillon-Plage · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
Sport Hippo’Run
Hippodrome Châtelaillon-Plage 9 Rue des Sulkys Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 75 EUR
TARIFS GRAND PUBLICCavalier Seul (Solo 21,1 km) 25 €Le Tiercé (Relais à 3) 60 € par équipeLe Quinté (Relais à 5) 75 € par équipeInscriptions individuelles en ligne directement sur notre page Klikego.https://www.klikego.com/inscription/hippodrun-orpi-la-rochelle-ile-de-re-2026/course-a-pied-running/1781557636983-1 OFFRES ENTREPRISES & TEAM BUILDINGDécouvrez nos Packs Entreprises (Tiercé et Quinté) ! Ces offres sur-mesure incluent les dossards de votre équipe, un accès exclusif à notre Village Paddock avec un espace privatisé, un service de restauration sur place, ainsi qu’une belle visibilité pour votre structure lors de l’événement.Pour obtenir notre plaquette commerciale détaillée et réserver votre Paddock, contactez-nous directement par e-mail contact@ekkla.events
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03 16:00:00
Date(s) :
2026-10-03
L’Hippo’Run Plus qu’une course, une expérience à partager
Le nouveau défi sportif et collaboratif incontournable de l’automne, au cœur de l’Hippodrome de Châtelaillon-Plage.
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Hippodrome Châtelaillon-Plage 9 Rue des Sulkys Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@ekkla.events
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English :
The Hippo’Run: More Than Just a Race—An Experience to Share
This fall’s must-try new athletic and collaborative challenge, right in the heart of the Chételaillon-Plage Racetrack.
L’événement Sport Hippo’Run Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-24 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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