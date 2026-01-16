Sport Séniors en Plein Air : Cardio-Boxing, fitness, renforcement musculaire par UFOLEP 75 Parc des Buttes-Chaumont Paris
Sport Séniors en Plein Air : Cardio-Boxing, fitness, renforcement musculaire par UFOLEP 75 Parc des Buttes-Chaumont Paris vendredi 16 janvier 2026.
L’Union Française des Oeuvres Laïques d’Education Physique propose des séances hebdomadaires permettant aux Séniors de découvrir et pratiquer différents sports. Chaque session est l’occasion de s’initier à plusieurs disciplines, d’améliorer sa condition physique et de partager un moment sportif dans une ambiance bienveillante et dynamique. L’objectif est de favoriser l’accès au sport pour toutes en valorisant le plaisir du jeu et la mixité des pratiques.
Jour et horaires :
Tous les vendredis 16 janvier au 03 juillet 2026.
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Sport Séniors en Plein Air, dans la limite des places disponibles. Gratuit
Deux séances hebdomadaires de fitness, cardio et renforcement musculaire, proposées par l’UFOLEP, pour entretenir sa condition physique en plein air.
Du vendredi 16 janvier 2026 au vendredi 03 juillet 2026 :
vendredi
de 10h00 à 11h00
gratuit
Contactez le club pour vous inscrire
jfilippi@ligueparis.org
06.46.57.29.21
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-16T11:00:00+01:00
fin : 2026-07-03T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-01-16T10:00:00+02:00_2026-01-16T11:00:00+02:00;2026-01-23T10:00:00+02:00_2026-01-23T11:00:00+02:00;2026-01-30T10:00:00+02:00_2026-01-30T11:00:00+02:00;2026-02-06T10:00:00+02:00_2026-02-06T11:00:00+02:00;2026-02-13T10:00:00+02:00_2026-02-13T11:00:00+02:00;2026-02-20T10:00:00+02:00_2026-02-20T11:00:00+02:00;2026-02-27T10:00:00+02:00_2026-02-27T11:00:00+02:00;2026-03-06T10:00:00+02:00_2026-03-06T11:00:00+02:00;2026-03-13T10:00:00+02:00_2026-03-13T11:00:00+02:00;2026-03-20T10:00:00+02:00_2026-03-20T11:00:00+02:00;2026-03-27T10:00:00+02:00_2026-03-27T11:00:00+02:00;2026-04-03T10:00:00+02:00_2026-04-03T11:00:00+02:00;2026-04-10T10:00:00+02:00_2026-04-10T11:00:00+02:00;2026-04-17T10:00:00+02:00_2026-04-17T11:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T11:00:00+02:00;2026-05-01T10:00:00+02:00_2026-05-01T11:00:00+02:00;2026-05-08T10:00:00+02:00_2026-05-08T11:00:00+02:00;2026-05-15T10:00:00+02:00_2026-05-15T11:00:00+02:00;2026-05-22T10:00:00+02:00_2026-05-22T11:00:00+02:00;2026-05-29T10:00:00+02:00_2026-05-29T11:00:00+02:00;2026-06-05T10:00:00+02:00_2026-06-05T11:00:00+02:00;2026-06-12T10:00:00+02:00_2026-06-12T11:00:00+02:00;2026-06-19T10:00:00+02:00_2026-06-19T11:00:00+02:00;2026-06-26T10:00:00+02:00_2026-06-26T11:00:00+02:00;2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T11:00:00+02:00
Parc des Buttes-Chaumont Place Armand-Carrel 75019 Paris
+33646572921 jfilippi@ligueparis.org
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