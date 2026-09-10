Sport seniors : testez votre forme ! Maison de quartier La Mano Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-30 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Sur inscription Senior

Vous souhaitez reprendre ou commencer une activité physique mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Le CDOS 44, en partenariat avec les Maisons Sport-Santé, vous propose une demi-journée de tests d’aptitude physique, gratuite et ouverte à toutes et tous.Une évaluation bienveillante, pas un examenPas question de compétition ni de jugement : cet évènement est pensé pour vous accompagner, à votre rythme. Des professionnels qualifiés vous font passer une série de tests simples – équilibre, souplesse, endurance et force – pour dresser un bilan personnalisé de vos capacités physiques.À l’issue de la demi-journée, vous repartez avec des recommandations concrètes pour pratiquer une activité en toute sécurité, adaptée à votre profil. Le CDOS 44 vous accompagne financièrement dans la poursuite d’activité physique, quel que soit votre choix (Maison sport-santé ou association sportive)Pourquoi c’est important ?L’activité physique régulière est l’un des meilleurs alliés du bien-vieillir. Elle améliore l’équilibre et réduit les risques de chutes, maintient la mobilité articulaire, renforce le cœur et les muscles, et contribue au bien-être général. Il n’est jamais trop tard pour commencer – et cette demi-journée est justement là pour vous aider à franchir le premier pas en confiance.???? Inscription obligatoire en ligneOu par téléphone 02 40 86 33 31 ou mail : accompagnement.loireatlantique@franceolympique.com

Maison de quartier La Mano Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 61 80 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4551-maison-de-quartier-la-mano MQ-LaMano@mairie-nantes.fr 02 40 86 33 31 https://forms.gle/2ZJgGaaquNHXbfeY7



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