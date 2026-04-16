Sport -Village Mai à Vélo Parc du Génitoy-Skate park Bussy-Saint-Georges

Bussy-Saint-Georges

Sport -Village Mai à Vélo

Parc du Génitoy-Skate park 55 avenue Marie-Curie Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27 19:00:00

Date(s) :

2026-05-27

La Ville de Bussy-Saint-Georges organise un grand Village Mai à vélo où habitants, familles et cyclistes de tous niveaux pourront profiter d’un large panel d’animations proposées par les partenaires du territoire.

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Parc du Génitoy-Skate park 55 avenue Marie-Curie Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France +33 6 18 73 46 97 developpement.durable@bussy-saint-georges.fr

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English :

The town of Bussy-Saint-Georges is organizing a large Mai à vélo village, where residents, families and cyclists of all levels can enjoy a wide range of events put on by local partners.

L’événement Sport -Village Mai à Vélo Bussy-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Marne et Gondoire