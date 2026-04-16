Sport -Village Mai à Vélo Parc du Génitoy-Skate park Bussy-Saint-Georges
Sport -Village Mai à Vélo Parc du Génitoy-Skate park Bussy-Saint-Georges mercredi 27 mai 2026.
Bussy-Saint-Georges
Sport -Village Mai à Vélo
Parc du Génitoy-Skate park 55 avenue Marie-Curie Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27 19:00:00
Date(s) :
2026-05-27
La Ville de Bussy-Saint-Georges organise un grand Village Mai à vélo où habitants, familles et cyclistes de tous niveaux pourront profiter d’un large panel d’animations proposées par les partenaires du territoire.
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Parc du Génitoy-Skate park 55 avenue Marie-Curie Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France +33 6 18 73 46 97 developpement.durable@bussy-saint-georges.fr
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English :
The town of Bussy-Saint-Georges is organizing a large Mai à vélo village, where residents, families and cyclists of all levels can enjoy a wide range of events put on by local partners.
L’événement Sport -Village Mai à Vélo Bussy-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Marne et Gondoire
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