Sports collectifs Hirtzbach
Sports collectifs Hirtzbach mercredi 8 juillet 2026.
Hirtzbach
Sports collectifs
rue de la forge Hirtzbach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Prévoir une gourde d’eau.
Sur inscription
Viens découvrir et t’amuser avec le handball, le football et le beach-volley ! Lance-toi dans les passes et les tirs, teste les gestes de base et profite d’ateliers ludiques. Sauts, plongeons et courses dans le sable garantissent un maximum de fun ! Une après-midi d’initiation sportive dans une ambiance conviviale et dynamique. .
rue de la forge Hirtzbach 68118 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20 jeunesse@cc-sundgau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bring a water bottle.
Registration required
L’événement Sports collectifs Hirtzbach a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau
À voir aussi à Hirtzbach (Haut-Rhin)
- Dimanche au jardin Le jardin de Martine à Hirtzbach Hirtzbach 5 juillet 2026
- Visite des jardins et des rues fleuries d’Hirtzbach Hirtzbach 7 juillet 2026
- Balade ludique en famille Hirtzbach 13 juillet 2026