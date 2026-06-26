Hirtzbach

Sports collectifs

rue de la forge Hirtzbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Prévoir une gourde d’eau.

Sur inscription

Viens découvrir et t’amuser avec le handball, le football et le beach-volley ! Lance-toi dans les passes et les tirs, teste les gestes de base et profite d’ateliers ludiques. Sauts, plongeons et courses dans le sable garantissent un maximum de fun ! Une après-midi d’initiation sportive dans une ambiance conviviale et dynamique. .

rue de la forge Hirtzbach 68118 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20 jeunesse@cc-sundgau.fr

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English :

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L’événement Sports collectifs Hirtzbach a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau