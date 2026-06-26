Sports de raquettes Hirsingue
mercredi 15 juillet 2026 · Hirsingue
Informations pratiques
Hirsingue
Sports de raquettes
24 rue de l’Ill Hirsingue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Prévoir une gourde d’eau. Sur inscription via le portail famille
https://ccs.portail-familles.app/ Etablissement JEUNESSE
Viens découvrir le tennis, le badminton, le tennis de table et d’autres jeux de précision !
Participe à des ateliers ludiques, teste de nouvelles techniques et amuse-toi à ton rythme. Peut-être réaliseras-tu même des échanges dignes de Rafael Nadal ou des frères Lebrun ! Rires et sensations garantis. .
24 rue de l’Ill Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20 jeunesse@cc-sundgau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Please bring a water bottle. Registration is required via the family portal
https://ccs.portail-familles.app/ JEUNESSE School
L’événement Sports de raquettes Hirsingue a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau
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