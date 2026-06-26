Informations pratiques

Hirsingue

Sports de raquettes

24 rue de l’Ill Hirsingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Prévoir une gourde d’eau. Sur inscription via le portail famille

https://ccs.portail-familles.app/ Etablissement JEUNESSE

Viens découvrir le tennis, le badminton, le tennis de table et d’autres jeux de précision !

Participe à des ateliers ludiques, teste de nouvelles techniques et amuse-toi à ton rythme. Peut-être réaliseras-tu même des échanges dignes de Rafael Nadal ou des frères Lebrun ! Rires et sensations garantis. .

24 rue de l’Ill Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20 jeunesse@cc-sundgau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Please bring a water bottle. Registration is required via the family portal

https://ccs.portail-familles.app/ JEUNESSE School

L’événement Sports de raquettes Hirsingue a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau