UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hirsingue

Sports de raquettes Hirsingue

mercredi 15 juillet 2026 · Hirsingue

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
24 rue de l'Ill
Ville
68560 Hirsingue
Département
Haut-Rhin
Tarif

Hirsingue

Sports de raquettes

24 rue de l’Ill Hirsingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Prévoir une gourde d’eau. Sur inscription via le portail famille
https://ccs.portail-familles.app/ Etablissement JEUNESSE
Viens découvrir le tennis, le badminton, le tennis de table et d’autres jeux de précision !

Participe à des ateliers ludiques, teste de nouvelles techniques et amuse-toi à ton rythme. Peut-être réaliseras-tu même des échanges dignes de Rafael Nadal ou des frères Lebrun ! Rires et sensations garantis.   .

24 rue de l’Ill Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20  jeunesse@cc-sundgau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Please bring a water bottle. Registration is required via the family portal
https://ccs.portail-familles.app/ JEUNESSE School

L’événement Sports de raquettes Hirsingue a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau

À voir aussi à Hirsingue (Haut-Rhin)