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SPOT 2026 TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

SPOT 2026 TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

SPOT 2026 TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes jeudi 4 juin 2026.

Lieu : TNT - Terrain Neutre Théâtre

Adresse : 11 Allée de la Maison Rouge

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 19:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 19:30 – 23:30
Gratuit : oui  Tout public 

SPOT c’est le festival qui met en lumière les jeunes talents nantais !Pour cette 15e édition, on se retrouve le jeudi 4 juin 2026 à partir de 19h15 au TNT pour une soirée 100 % spectacle vivant. SPOT en scène #1à partir de 19h15 – au Terrain Neutre Théâtre (TNT)20h00 – Corps à Cordes par Ekohaal – Performance musique et danse20h40 – Oaristys par Melotys – Performance musique et danse22h10 – Morceau de sucre par Sabrina Chekirou – Seule en scène22h45 – FILANTES – Chanson à texte

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000
02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com


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