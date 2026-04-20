Spring Camp Basket 2026 Gymnase La Similienne Nantes
Spring Camp Basket 2026 Gymnase La Similienne Nantes mardi 21 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 09:30 – 16:30
Gratuit : non 30 € à 70 € 1 jour : 30 € / 2 jours : 50 € / 3 jours : 70 € Réservation : https://www.helloasso.com/associations/bask-event/evenements/spring-camp Tout public
Bask’Event propose une nouvelle édition de son Winter Camp à la Similienne de Nantes les 20, 21 et 22 avril 2026, avec un format flexible : participation sur 1, 2 ou 3 jours selon ton objectif. Le camp est ouvert à partir de 13 ans (U13 à U21), mixte, sans exigence de niveau. L’accent est mis sur la progression : travail individuel, développement athlétique, lecture du jeu, adresse… On travaille non seulement les fondamentaux individuels, mais aussi la compréhension collective. Les séances se déroulent toute la journée, de 9h30 à 16h30 (repas à prévoir par vos soins). Le camp s’appuie sur une approche pédagogique innovante et des entraînements guidés par des coachs diplômés et expérimentés. L’objectif : repartir avec des repères concrets à réutiliser et une progression réelle.
Gymnase La Similienne Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
https://www.helloasso.com/associations/bask-event/evenements/spring-camp
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