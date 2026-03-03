St Andrew’s (église anglicane) le joyau de l’art gothique

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Église anglicane toujours active, témoigne de Pau, ville anglaise. Tour du quartier qui ne vous laissera plus jamais indifférent (!…)

Rappels sur l’histoire de l’anglicanisme, religion passerelle entre catholiques et protestants

Zoom sur l’histoire de l’art Art Déco d’Ernest Gabard, Vitraux néogothiques, retable et jubé surprenants, et un autel décoré d’un Jésus sur La Croix sur fond de paysage palois….surtout, ne pas hésiter !

– découverte du quartier autour de St Andrew’s le presbytère, le Méliès, ancienne église, le Grand Hôtel …

– le révérend ou un paroissien se déplace exprès pour cette visite exceptionnelle, je me réserve le droit d’annuler si trop peu d’inscrits

– cette visite complètera la visite de Billere, la Cosmopolite sur les traces des Hutton’s ; et, d’une façon générale, la découverte de Pau, ville anglaise. .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 91 34 caroline.barrow@guidepicurieuse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : St Andrew’s (église anglicane) le joyau de l’art gothique

L’événement St Andrew’s (église anglicane) le joyau de l’art gothique Pau a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Pau