ST-ART Foire d’art contemporain Strasbourg
vendredi 13 novembre 2026 · Strasbourg
Informations pratiques
Strasbourg
ST-ART Foire d’art contemporain
Rue Fritz Kieffer Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-13
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-13
Rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art et les collectionneurs, la foire d’art contemporain et de design de Strasbourg est l’une des foires françaises de référence.
Une centaine de galeries, françaises et internationales y sont représentées chaque année, à travers plus de 600 artistes. L’occasion de découvrir toute la variété et la créativité du paysage artistique contemporain. .
Rue Fritz Kieffer Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 37 67 67
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English :
L’événement ST-ART Foire d’art contemporain Strasbourg a été mis à jour le 2026-07-16 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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