Saint-Bonnet-le-Froid

St Bonnet le show #4 Concert Fancy Hell

Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

19h Vibrez au son de Fancy Hell avec un répertoire pop rock énergique et entraînant.

Retrouvez-les sur la Place de l’Église pour une soirée festive en plein air.

Entrée libre et concert gratuit.

Bar et restauration disponibles sur place.

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Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

7pm Vibrate to the sounds of Fancy Hell, with their energetic and catchy pop-rock repertoire.

Join them on Place de l’Église for a festive open-air evening.

Free admission and free concert.

Bar and catering available on site.

L’événement St Bonnet le show #4 Concert Fancy Hell Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-05 par Haut Pays du Velay Tourisme