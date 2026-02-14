Saint-Bonnet-le-Froid

St Bonnet le show #4-Concert Mahoni

Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

19h00 Concert de Mahoni

Ambiance gipsy et rythmes ensoleillés pour un moment festif et entraînant.

Place de l’Église à Saint-Bonnet-le-Froid.

Entrée libre et concert gratuit.

Bar et restauration sur place.

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Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

19h00 ? Mahoni concert

Gipsy ambience and sunny rhythms for a festive and lively moment.

Place de l’Église, Saint-Bonnet-le-Froid.

Free admission and free concert.

Bar and catering on site.

L’événement St Bonnet le show #4-Concert Mahoni Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-05 par Haut Pays du Velay Tourisme